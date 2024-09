Stomme fouten die je als fotograaf kan maken

Een echt hele lege tas meenemen zal niet snel gebeuren.

5. Verkeerde instellingen

Hoe kan dat dan gebeuren, vraag je je af? Simpel, ik was van plan om mijn camera in de hand mee te nemen. Maar nadat ik de rugzak had omgehangen, liet ik de camera op de kast liggen. Ik dacht even niet na.De oorzaak was ook weer haastig alles bijeen grijpen en vertrekken. Het ergste van alles, ik kwam er pas achter nadat ik een uur van de auto naar de locatie had gewandeld. Ik was in de veronderstelling dat alles gewoon in de tas zat. Dat was fout gedacht.Soms gebeurt het gewoon, je fotografeert en komt er dan achter dat de instellingen verkeert staan. Of de camera staat op jpeg terwijl je raw wilt fotograferen, of je hebt de ISO-waarde extreem hoog staan. Er zijn nog legio andere mogelijkheden.