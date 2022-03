8 veelgemaakte fouten door fotografen

1. Laten weten dat je een foto gaat maken

2. Geen presets maken voor je bewerkingen

3. Teveel van dezelfde foto's maken

4. Je hoeft niet naar een bijzondere locatie

5. Probeer een stapje verder te gaan

6. Je RAW bestanden niet bewaren

7. Schiet niet in Jpeg

8. Laat niks uit het hoofd van je model groeien

Candid snapshots zijn waardevol omdat ze beter laten zien hoe het echt is. Als je iemand vooraf laat weten dat je foto's gaat maken mis je de spontane momenten.Wanneer je elke foto losstaand bewerkt is de kans groot dat elke foto zijn eigen uitstraling krijgt. Als je leert om gebruik te maken van voorinstellingen voor je bewerkingen, dan is het veel eenvoudige om eenzelfde stijl in al je foto's te krijgen.Zo ontwikkel je een duidelijk herkenbare stijl als fotograaf. Een collectie van jouw foto's zien er dan niet meer uit als een willekeurige verzameling die door verschillende fotografen geschoten zou kunnen zijn, maar als een consistente verzameling van dezelfde fotograaf.Zorg ervoor dat je tijdens het fotograferen tussen elke opname iets verandert. Instelling, pose van je model, positie of wat dan ook. maak niet tientallen keren vrijwel exact dezelfde foto.Als fotograaf kun je normale dingen bijzonder laten lijken. Je hoeft dus niet naar bijzondere locaties toe om mooie foto's te maken. Je kunt overal aan de slag.Gebruik je omgeving, props, verschillende belichting en dergelijke om je foto interessant te maken.Iets moois gezien om te fotograferen en dat op de foto gezet? Mooi. Probeer nu meer creatief te zijn en extra foto's te maken die minder voor de hand liggen. Voorkom dat je een luie fotograaf wordt.Bewaar altijd je RAW bestanden, ook nadat je de bewerking van je smaak al gemaakt hebt. Je kunt dan altijd achteraf nog een andere bewerking van dezelfde foto maken.Opslagruimte is goedkoop, dus bewaar als je RAW bestanden.Een RAW bestand geeft je de mogelijkheid het maximale uit je foto's te halen. Werk altijd in RAW.Een veelgemaakte fout is dat fotografen bij het maken van een foto niet goed op de achtergrond letten. Kijk ook altijd goed naar de achtergrond voordat je afdrukt. Ze voorkom je dat bijvoorbeeld een een tak uit het hoofd van je model steekt.