De 20 beste fotografie-tv-programma's

Als je meer een geschiedenisfanaat bent, ben je misschien ge´nteresseerd in documentaires, zoals 'Duffy: The Man Who Shot The Sixties', die je gratis kunt bekijken. 'Everybody Street' of 'Conflict' zijn interessant als je wilt meer leren over de verwoestende na-effecten van het ervaren van oorlog en geweld door een lens.



'Abstract, the art of Design' neemt je mee achter de schermen van toonaangevende creatievelingen in verschillende disciplines, waaronder architectuur, grafisch ontwerp, illustratie en zelfs schoenontwerp. Aflevering 7 is het begin van fotografie, en mag je niet missen.