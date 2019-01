Gemakkelijk en gratis bullettime fotograferen

Als je geen camera hebt die super slow motion kan opnemen, vraag dan een kennis om zijn/haar beweging te vertragen of te bevriezen terwijl je aan het fotograferen bent en je kunt een vloeiende slow-motion of tijd-stilzeteffect creëren in de nabewerking.



Filmmaker Kris Gid liet een groep mensen basketballen en vervolgens volledig bevriezen op precies dezelfde tijd. De filmmaker hield toen zijn Nikon D3300 (fotograferen op 60 fps) gericht op een onderwerp terwijl hij rondom de groep cirkelde.



Na het nabewerken van het beeldmateriaal in Adobe Premiere CC is het resultaat te zien in het indrukwekkende bullettime-shot in bovenstaande video.





Wat is bullettime?

Bullettime is een begrip dat werd geïntroduceerd in de film The Matrix en dat een bijzondere wijze van slowmotionfilmen aanduidt, waarbij gebruik wordt gemaakt van tientallen camera's die de actie vanuit lichtelijk verschillende hoeken rondom filmen.