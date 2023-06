Alles over generatief vullen in Photoshop Beta

Met de komst van generatief vullen is er heel wat commotie ontstaan in de fotowereld. Dat is bijzonder, want het is niet echt iets nieuws. Er worden nu op voorhand al vraagtekens geplaatst bij foto's. Is het echt, of is het nep? Is generatief vullen een goede ontwikkeling? Of toch niet?



Het is grappig dat er vergeten wordt dat het manipuleren van een foto niet nieuw is. Zelfs in de doka gebeurde het, en met de digitale fotografie is het alleen maar eenvoudiger geworden. We gebruiken clone brushes en vullen met behoudt van inhoud. Generatief vullen is gewoon het volgende stapje.