Handige poseertips bij het fotograferen van mannen

Deze uitstekende video komt van Samuel Elkins en laat je een aantal geweldige poses en tips zien voor het fotograferen van mannen. Poseren is bij veel fotografen vaak het moeilijkste onderdeel.



Poseren verschilt op een fundamentele manier van veel andere aspecten van fotografie: het is niet iets dat gemakkelijk in objectieve hoeveelheden kan worden gecodeerd. En dus vereist het een andere manier van denken dan veel andere dingen, waardoor het voor veel fotografen iets is waar ze tegenop zien.



Het kan enorm helpen om een ​​paar trefzekere houdingen te kennen waarop je kunt terugvallen als je problemen hebt met een specifieke shoot; wetende dat je het vangnet hebt. Dit geeft veel meer vertrouwen in het proberen je onderwerpen te sturen.