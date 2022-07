Portretfotografie tip: Let op handen in beeld

Maréll - f/11, 1/125s, 100 ISO @ 150mm

In een foto is het vaak het mooiste als de handen ontspannen zijn. Aangespannen handen brengen onrust over. Ook de hoek waaronder de hand te zien is, is van belang. Een hand ziet er van opzij veel slanker uit en zorgt dan dus niet voor een opvallend 'blok' in je foto.Een goede manier om handen natuurlijk op de foto te krijgen is door je onderwerp iets in handen te geven. Bij een portret kun je de persoon bijvoorbeeld iets vast laten houden wat bij hem of haar past. Bijvoorbeeld een muziekinstrument. Ook kun je handen laten rusten op bijvoorbeeld een been of op een stoelleuning.Lukt het niet om de handen goed in beeld te krijgen? Laat ze dan simpelweg uit de foto, bijvoorbeeld door een krapper portret te fotograferen waar alleen hoofd en bovenlijf op zichtbaar zijn.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.