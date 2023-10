Waar zijn jouw foto's te bewonderen?

Foto's maken is een mooie bezigheid. Het maakt niet uit of je professioneel bezig bent, of als amateur. Fotograferen is leuk, het laten zien van je werk kan nog veel meer voldoening opleveren. Hoe mooi is het om je werk te exposeren? Waar zijn jouw foto's te bewonderen?



Je fotografeert meestal omdat je het leuk vindt om te doen. Het doel is mooie beelden maken. Dat kan voor jezelf zijn, en meestal is dat ook de beste uitgangspositie. Tenzij je in opdracht fotografeert, want dan is het niet voor jezelf.



Het fotograferen voor anderen, in opdracht of als een goed doel, is erg bevredigend. Ik vind het altijd fantastisch om te zien dat mijn klant blij en tevreden is met de foto's die ik gemaakt heb. Dan heb ik voldoening, en dat maakt mijn fotografie waardevol.