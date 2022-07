Portretfotografie tip: Draai het lichaam weg van de camera

Bibi - f/9, 1/125s, 100 ISO @ 50mm

Een hoek van 45 graden is daarbij meestal wel het maximale; persoonlijk vind ik vaak een iets minder grote hoek nog beter staan.Voor wat betreft de richting waarin je model zich draait, dat hoeft niet uit te maken. Doorgaans is de lichaam draaien richting het hoofdlicht de beste keuze. Het lichaam wordt dan ook direct goed verlicht.De gewenste richting is echter afhankelijk van de gekozen lichtopstelling en het effect dat je wilt bereiken. Probeer vooral beide kanten en kijk wat beter oogt.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.