Hoe je een fotoshoot thuis kunt organiseren met een beperkt budget

De jongens van Mango Street creŽren fantastische content voor diegenen die relatief nieuw zijn in de fotografie en deze video is geen uitzondering. Zoals ze graag willen erkennen, zijn geen van beide modellen en dit project is een mooie herinnering dat poseren voor een camera nog niet zo eenvoudig is.



Zelfs als je modelvaardigheid niet helemaal klopt, ziet het er leuk uit en kun je onderweg ook nog wat vaardigheden opdoen.



Een paar bonustips: licht uit het raam kan perfect zijn, maar direct zonlicht kan te hard zijn.



Als je harde schaduwen tegenkomt, vergeet dan niet dat je altijd online kunt zoeken naar wat doorzichtige gordijnen om het licht te helpen verspreiden, waardoor de foto's van je model flatterender worden.



Ten tweede, als je worstelt met de gladheid van je douchegordijn of laken, vergeet dan niet om deze tutorial van Unmesh Dinda van PiXimperfect te lezen over het verwijderen van kreukels van achtergronden.



Mango Street heeft enkele tips tegen het einde van de video om je op weg te helpen met het opruimen. En vergeet niet dat als Photoshop te duur is, je Affinity Photo nu drie maanden gratis kunt proberen.



Als je nog andere tips hebt, laat ze dan achter in de reacties hieronder.