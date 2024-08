Portretfotografie tip: Geef positieve aanwijzingen

Anke - f/2.8, 1/400s, 100 ISO @ 45mm

Bijvoorbeeld: 'Kun je je hand iets omlaag doen? Ja, prima zo'.Maak gewoon direct weer de volgende foto, ook als je nog niet helemaal tevreden bent. Na die foto kun je het proces gewoon herhalen en opnieuw een aanwijzing geven.Je houdt hiermee ook de snelheid in een shoot. Dat geeft het gevoel dat alles goed en lekker loopt.Negatieve aanwijzingen zorgen ervoor dat je model zich onzeker gaat voelen en zich afsluit. Positieve aanwijzingen zorgen voor een model dat zich op zijn of haar gemak voelt en een prettig sfeer tijdens de fotosessie.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.