Netflix brengt derde seizoen 'Tales by Light' uit

En van de leukste aspecten van de afleveringen in vorige seizoenen is dat de show niet alleen gaat over de foto's van fotografen. "Tales by Light" breekt in in de workflow van elke professional af en duikt diep in zijn of haar beweegredenen om te reizen en op de ontspanknop te drukken.



Als je fervent buitenfotograaf bent, was de vierde aflevering van het eerste seizoen waarschijnlijk favoriet. In deze aflevering kwam natuurfotograaf Art Wolfe aan bod terwijl hij reisde van plaatsen als Alaska naar Oeganda, op zoek naar opmerkelijke wildlife momenten. Het had wel wat weg van een episode achter de schermen van 'Planet Earth'.



Seizoen drie van "Tales by Light" omvat slechts twee of drie fotografen in plaats van steeds een nieuwe fotograaf per aflevering. Het lijkt er ook op dat elke aflevering een soort humanitaire invalshoek zal hebben.



Deze aspecten zullen waarschijnlijk helpen om een ​​groter verhaal te vertellen en te laten zien hoe krachtig fotografie kan zijn in het delen van verhalen van verschillende mensen en het verbinden van individuen van over de hele wereld.



Bekijk de trailer van het nieuwe seizoen hierboven om een ​​voorproefje te krijgen van "Tales by Light" seizoen drie en begin vandaag nog met het bekijken van de volledige serie op Netflix.