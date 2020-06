Platon-documentaire van Netflix nu gratis beschikbaar op YouTube

Midden april uploadde Netflix de Platon-aflevering van zijn uitstekende docuserie uit 2017 Abstract: The Art of Design stilletjes naar YouTube, waar je hem gratis kunt bekijken, zelfs als je geen abonnement hebt. Het is niet overdreven om dit een must-watch te noemen.



Als je niet bekend bent met de serie en je bent een Netflix-abonnee, raden we je ten zeerste aan hem te bekijken. Elk aspect van design - van illustratie tot typografie tot fotografie - wordt behandeld in individuele afleveringen van 45 minuten met een maker die aan de top van zijn/haar kunnen staat.