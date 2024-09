Praktische tips om een betere fotograaf te worden

De tips die Rick je in bovenstaande video geeft zijn:



- Vaardigheid is belangrijker dan apparatuur

- Neem je camera altijd met je mee

- Beperk je niet tot de zogenaamd mooiste momenten van de dag (gouden uurtje, enzovoorts)

- Niet elke foto hoeft je beste foto te zijn. Je leert wel met elke foto.

- Ook slechte lichtomstandigheden geven je een goede oefening

- Probeer nieuwe dingen; fotografeer dingen die je normaal niet fotografeert

- Blijf leren (bijvoorbeeld met Photofacts Academy) en breng het in de praktijk

- Kies iets specifieks waar je beter in wilt worden en stort je daarop. Niet alles gelijktijdig.

- Zorg dat je exact weet hoe je camera werkt (door veel te oefenen)

- Kijk naar het werk van andere fotografen, ook als ze in een andere genre werken

- Kijk ook naar composities in films en series

- Bewerk je foto's

- Leer hoe je jouw foto's nog beter kunt bewerken

- Vind een gemeenschap van fotografen

- Doe mee met opdrachten en wedstrijden

- Wandel meer (met je camera), zo ontdek je ook mooie plekjes en momenten

- Kijk in alle richtingen, kijk ook omhoog en omlaag

- Stop je smartphone weg, het haalt je uit het moment



