10 Tips voor het fotograferen van een waterval

Een waterval fotograferen is altijd leuk. Dat kan een kleine waterval zijn, of een enorme waterval. De beweging van het water, de nevel eromheen en de patronen die in het water kunnen ontstaan zijn fantastisch. Ik heb tien tips om een waterval te fotograferen.



Watervallen komen in ontzettend veel vormen en maten. Je raakt er nooit op uitgekeken. Het fotograferen kan een uitdaging zijn, zeker als je er iets bijzonders van wilt maken. Een waterval fotograferen is ook meer dan alleen een foto met de hele waterval in beeld.



Kies voor een lange sluitertijd of een korte. Kijk naar details, de voorgrond en de vormen. Let op de omgeving en wat daarin te zien is. Heb je een mooie waterval, dan kan je daar uren doorbrengen en nooit uitgekeken raken op de fotografische mogelijkheden.



Met de onderstaande tien tips kan je iets bijzonders maken van de waterval die je bezoekt.





1. Alles in beeld met een lange sluitertijd

De hele waterval fotograferen is vanzelfsprekend. Dat kan met een lange sluitertijd om zo het water zonder noemenswaardig detail in beeld te krijgen. Vaak werkt dit goed voor rustige sfeervolle beelden.