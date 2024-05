5 Beginner tips voor betere foto's

Er zijn oneindig veel soorten cheatsheets. Ze zijn in veel gevallen zinloos. Gebruik ze liever niet.

3. Andere apparatuur maakt je geen betere fotograaf

Fotografie is geen verplichting om handmatig de belichting in te stellen. Of om een regel van derden te gebruiken. Laat je leiden door de omstandigheid. Elke situatie is uniek, en dat valt niet in een spiekbriefje samen te vatten.Wil je handmatig de belichting instellen maar vind je het moeilijk? Kies dan voor diafragmavoorkeuze. Vind je compositie lastig? Als het beeld in de zoeker er prettig uitziet, dan is het vaak gewoon goed. Oefen vooral veel, en probeer dingen uit. Daar leer je meer van dan van een cheatsheet.Het kan zo aantrekkelijk zijn. Een nieuw objectief of een nieuwe camera. Maar dat maakt je geen betere fotograaf. Een objectief erbij geeft geen betere foto's, een andere camera is geen oplossing voor een betere belichting.