The Pointe Shoe Mysteries met Joe McNally

Joe McNally is een bekende Amerikaanse fotograaf die goed om weet te gaan met flitslicht. In deze video's van Adorama volg je Joe terwijl hij foto's maakt voor een 'dance noir'-verhaallijn.



Het Dance Noir verhaal gaat over een detective genaamd Nik Night die moorden probeert op te lossen op ballerina's in New York. Die worden gepleegd door een andere ballerina die haar concurrentie probeert uit te schakelen.



De eerste moord vond plaats in een wasserette.