Wel en geen verhoging kosten Adobe Creative Cloud

De Creative Cloud app, ook de plek om je abonnementsvorm en betalingen te wijzigen.

Prijsverhoging voor maandelijkse afschrijving

Maandelijks betalen wordt duurder dan jaarlijks betalen

Nieuwe klanten kunnen alleen het 1TB-plan kopen

De aankondiging van prijsverhoging zal heel wat commotie teweeg brengen. Maar het is niet zo erg en schokkend als het lijkt. In feite geldt de prijsverhoging alleen als je maandelijks betaald voor het 20GB-plan.Als je een 20GB-plan hebt en maandelijks 12,09 euro betaalt, zal dit vanaf hernieuwing van je abonnement ongeveer 15 euro per maand worden.Als je een 20GB-plan hebt en jaarlijks 145,08 euro (12 x 12,09 euro) betaald, zal er niets veranderen. Je blijft dit bedrag betalen.Betaal je nu nog maandelijks, verander dit dan vóór de datum van vernieuwing van je abonnement in jaarlijkse betaling en je abonnement blijft ongewijzigd. Dit doe je door in te loggen op je Adobe account en de betalingsmethode aan te passen.Hiermee is het systeem ontstaan dat je minder kosten hebt als je jaarlijks betaald, dan maandelijks. Iets wat bij vrijwel alle abonnementen al jaren het geval is, maar wat bij Adobe nu nieuw is.De nieuwe abonnementsvorm gaat in per 15 januari, maar de prijsverhoging zal alleen van toepassing zijn vanaf de hernieuwing van je abonnement. En ook alleen als je maandelijks betaald en een 20GB-plan hebt.Heb je een 1TB-plan voor 24,15 euro per maand of 289,80 euro per jaar? Dan verandert er helemaal niets voor je. Dit blijft volledig ongewijzigd, ook als je maandelijks betaald.Wordt je na 15 januari een nieuw lid, dan heb je geen mogelijkheid meer om het abonnement met 20GB aan cloud opslag te kopen. Vanaf deze datum kan je alleen nog een 1TB abonnement krijgen voor 24,15 euro per maand.Let dus wel op als je regelmatig je abonnement stopzet, bijvoorbeeld als je er een tijd niets mee doet. Als je dan opnieuw het abonnement afsluit wordt je als nieuwe klant gezien. Dat betekent dat na 15 januari alleen nog het 1TB-plan beschikbaar is.