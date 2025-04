Je wint een wedstrijd, of je wint niet. Er is eigenlijk geen tweede en derde plaats.

De Sony World Photography Awards wordt afgesloten met een groots gala. Voor elke categorie wordt de winnaar bekend gemaakt. Maar de fotografen die tweede en derde plaats hebben komen nauwelijks aan bod. Dat is zonde, maar begrijpelijk.



Alles draait om de winnaar. Wie tweede of derde plaats wint is niet belangrijk meer. Dat is overal, een soort universele wet. We herinneren ons de winnaar en de 'runners up' verdwijnen stilletjes in de achtergrond. Kortom, je wint, of je wint niet.



Ik vind dat jammer, want vooral bij fotowedstrijden zijn ook de tweede en derde plaats zo hoog in de ranglijst geëindigd omdat het werk net zo goed of beter was dan de winnaar. Je hoeft het namelijk niet helmaal eens te zijn met de jury. Smaken verschillen tenslotte.