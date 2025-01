Golden Moment wint de World Sports Photography Award

De World Sports Photography Awards is de grootste en meest prestigieuze sportfotografie-wedstrijd ter wereld. Uit de 13.000 inzendingen is de overall winnaar Jerome Brouillet. Hij maakte een bijzondere foto van de Braziliaanse surfer Gabriel Medina.



De foto is gemaakt tijdens de derde dag van het surfen bij de Olympische Spelen van 2024 in Frans Polynesia. De Franse Brouillet wist een bijzonder moment vast te leggen. Het is een van de winnende foto's uit de 24 categorieën van deze wedstrijd.