DALL-E 2 ook te gebruiken om je foto's te verbeteren

Wellicht had je al eens gehoord van het bijzondere DALL-E 2. Dit is software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om een omschrijving om te zetten in een fotorealistische afbeelding. Fotograaf Nicholas Sherlock zette het systeem in om zijn macrofoto's te verbeteren.