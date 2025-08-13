Ode aan de vakantiekiekjes

"Ja, maar dat is een vakantiekiekje." Ik wil heel graag een lans breken voor die vakantiekiekjes. Ik denk namelijk dat onze vakantiekiekjes de meest oprechte foto's zijn die wij als fotograaf kunnen maken.



Het is minder overdacht, minder vooropgezet en meer spontaan. Zelf de obligatoire selfie met de familie levert steeds als je ernaar kijkt een glimlach op en zorgt voor een stormvloed aan herinneringen.





Het onderschatte vakantiekiekje

Waarom vakantiekiekjes een slechte naam hebben

Ik denk dat de kracht van de vakantiefoto zit in die neerbuigende naam "vakantiekiekje". Als we onszelf maar steeds blijven vertellen dat dat is wat we maken, dan verlaagt dat de druk om te presteren. Het maakt daarin niet uit of je hobbyfotograaf bent, of ook professioneel op het knopje drukt.Ik ken beroepsfotografen die vooral tijdens vakanties fotograferen met hun telefoon. Die eindelijk eens een keertje een weekje zonder fototoestel rond willen lopen. Ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen (het is toch een soort verlengstuk van mijn arm inmiddels, maar ieder zijn ding (geen oordeel).Door het ding een vakantiekiekje te noemen, ligt de focus, ook voor mij met mijn camera, opeens op het vastleggen van een moment of plaats. Op het vastleggen van een moment, goed eten of een dagtrip.Ik vind het dan ook onzin om het over vakantiefoto's te hebben met woorden als "simpele foto", "niet artistiek" of "alleen voor het plakboek", maar ik snap waar het vandaan komt. Denk even terug aan vroeger, toen analoog de norm was en we ons zeer bewust waren van elke foto die we schoten.Vooral op vakantie, want die plekken waar we niet zo vaak kwamen, die moesten in het plakboek. Als fervent straatfotograaf gooi ik er hier ook even een pleidooi in voor het vastleggen van alledaagse momenten. Natuurlijk.De hedendaagse vakantiefoto's zijn met minder aandacht gemaakt. 1.200 op een dag, met de telefoon, die bungelend aan een koord als een soort handtas altijd binnen bereik is. Hop, weer een foto.Ik snap waar die slechte naam vandaan komt, omdat een groot deel van de vakantiefoto's op die manier gemaakt worden. Door jeugd en jonge ouders, die dat eigenlijk het hele jaar door al doen - misschien zijn dat helemaal geen vakantiekiekjes, maar "gewoon" alledaagse foto's.