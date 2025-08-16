Meer: Tips en Truuks
Fotografeer je hand als boekleggerzaterdag 16 augustus 2025, 20:02 door Nando Harmsen | 98x gelezen | 2 reacties
Er zijn fotografische technieken die een serie van (bijna) gelijke foto's nodig heeft. Dan moet je weten waar die serie begint en waar die serie eindigt. Er is een simpele manier om het begin en einde te markeren.
Series van foto's kunnen voor een groot aantal redenen gemaakt worden. Dan heb ik het niet over continu fotografie voor actie, maar voor statische onderwerpen zoals een landschap.
Denk in dit geval aan belichtingstrapjes, series voor een panorama, sterrensporen en focusstacking. Weet jij er meer, laat het dan weten in een reactie onder dit bericht.
Je moet die serie wel herkennen tussen alle foto's die je op je geheugenkaartje hebt staan. Elke camera biedt wel de mogelijkheid om zo'n serie in een aparte folder te zetten. Dat kan handig zijn om de series van de rest van de foto's te scheiden.
Deze aparte folders in de camera maken is soms heel bewerkelijk. Bovendien raak je de folderstructuur vaak kwijt bij het importeren naar je fotocatalogus.
Er is een veel eenvoudigere manier om de series te scheiden van de rest van de foto's. Fotografeer je hand als boeklegger. Hou je hand voor je objectief en maak een foto. Sluit de serie af met weer een foto van je hand.
Op deze manier weet je na het importeren in je fotocatalogus precies waar de serie start en waar die eindigt. De foto's met de hand kan je dan later eenvoudig verwijderen als je die niet meer nodig hebt.
Ik heb nog een belangrijke tip bij gebruik van automatische bracketing series en focusstacking. Stel deze functie pas in nadat je je hand hebt gefotografeerd. En schakel te functie uit voordat je als afsluiting weer je hand fotografeert.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
2 reacties
-
Donald Willemsen schreef vandaag om 18:07 | reageer
Dubbele belichting is misschien ook zo een. Er zijn camera'd die zo'n optie hebben. Je kan dan bijvoorbeeld een ingezoomde en uitgezoomde opname op elkaar maken of een scherpe foto en een out of focus op elkaar. Dat lijkt dan op de analoge manier om de sluiter te spannen zonder de film door te draaien, 2x hetzelfde negatief belichten.
-
Donald Willemsen schreef vandaag om 18:18 | reageer
Nando, ik heb naar aanleiding van dit verhaal een vraag. Bij o.a. de Canon Eos R7 is het mogelijk om een automatische inbody focusstack te maken. Het eind resultaat is dan wel een jpg. Alle raw beelden worden ook bewaard. Is het raadzaam om deze methode ook in de landschapsfotografie te gebruiken?
Deel jouw mening
