Bijzondere foto van Andromeda wint Astronomy Photography of the Year 2020

De winnende foto - copyright Nicolas Lefaudeux

De Franse fotograaf Nicolas Lefaudeux heeft de foto gemaakt door zijn camera met een 3D geprinte houder onder een hoek door zijn telescoop te laten kijken.Andromeda is het dichtbijzijnste sterrenstelsel vanaf onze eigen Melkweg. Het staat op zo'n 2,5 miljoen lichtjaar bij ons vandaan. Door de gebruikte techniek oogt het alsof het een stuk dichterbij staat.Overigens is Andromeda in een donkere omgeving nog met het blote oog zichtbaar. Het bestaat uit circa 1 miljard sterren en heeft een diameter van zo'n 220.000 lichtjaar. Het ligt op koers om te botsen met onze melkweg over circa 4,5 miljard jaar.De bekendmaking van de winnende foto's is terug te zien in onderstaande video.