Een 3.200 megapixel camera

De camera, die zo groot is als een auto, wordt geďnstalleerd op het Vera C. Rubin Observatory in Noord-Chili. Over een dik jaar wordt elke paar dagen de hele sterrenhemel gefotografeerd. Dit is in het kader van de Legacy Survey of Space and Time (LSST).Het beeldveld van de camera, ofwel de beeldhoek, is zeven keer de diameter van de volle Maan. Om een idee te hebben, dat is 3,5 graden. Dit komt bijna overeen met een 600mm objectief op een fullframe.Hoewel dat een heel lang brandpunt lijkt, wordt dit hier beschouwd als een enorm beeldveld. Het is een kwestie van perspectief.Meer informatie vind je op de website van NOIRLab