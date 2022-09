Winnaar astrofotograaf van het jaar 2022 bekend

Op donderdag 15 september 2022 is de astronomie fotograaf van het jaar 2022 bekend gemaakt. De eer gaat naar Gherard Rhemann met zijn foto Disconnection Event. In het National Maritime Museum in Londen zullen de prijswinnende foto's geŽxposeerd worden.



Vind je astro fotografie leuk, en ben je zelf actief in deze tak van fotografie? Dan zal de aankondiging van de winnaar astronomie fotograaf van het jaar 2022 je wellicht interesseren. De winnaar is Gherard Rhemann uit Oostenrijk met zijn foto van komeet Leonard die in 2021 een stuk materiaal verliest.





Disconnection Event © Gerald Rhemann

In the Embrace of a Green Lady © Filip Hrebenda

The International Space Station Transiting Tranquility Base © Andrew McCarthy

De wedstrijd omvat een aantal categorieŽn waaronder, skyscapes, mensen en ruimte, aurora, de Maan, sterrenstelsels en meer. Elke categorie heeft een winnaar, runner-up en een Highly Commended award. Dit jaar is er helaas geen Nederlandse astrofotograaf tussen de winnaars en commended fotografen.De winnende foto's worden allemaal tentoongesteld in het National Maritime Museum in Londen. Ben je in de buurt, kan kun je een bezoekje brengen voor 10 pond sterling entree. Ben je niet in de gelegenheid, kijk dan eens op de website rmg.co.uk/astrophoto De expositie opent op 17 september 2022 en is tot 30 september te bezoeken. Er zullen meer dan 100 foto's tentoongesteld worden. Ben je zelf ook astro-fotograaf? Wellicht is het dan de moeite waard om volgend jaar ook een poging te wagen.