Genomineerden World Press Photo 2019 bekend

Foto's: Terrell Groggins en Michael Hanke

Portretten

De foto links is van Alyona Kochetkova. Hij is genomineerd in de categorie Portretten - Enkel. Het is een zelfportret van de Russische Aljona Kotsjetkova, die thuis moeite heeft met het eten van een kom borsjtsj. Normaal is de bietensoep haar favoriete gerecht. Ze wordt behandeld voor kanker.De middelste foto is van Luisa Dörr. Hij is genomineerd in de categorie Portretten - Series. Maria Fernández draagt een tweedehands fallerakostuum voor het festival Las Fallas in Valencia in Spanje.Nieuwe jurken, geïnspireerd op eeuwenoude klederdracht die vrouwen droegen terwijl ze in de rijstvelden werkten, zijn heel duur. De vrouwen versieren hun haar met kammen en juwelen die vaak al generaties in de familie zijn.De rechter foto is van Bénédicte Kurzen en Sanne de Wilde/Noor. Hij is genomineerd in de categorie Portretten - Series. Tweelingzussen in Nigeria. Het West-Afrikaanse land heeft een van de hoogste percentages tweelingen, vooral onder de Yoruba in het zuidwesten.Vroeger werden tweelingen verbannen of gedood, nu worden ze doorgaans feestelijk verwelkomd omdat ze geluk en welvaart zouden geven. In 2018 vond in het plaatsje Igbo-Ora een tweelingenfestival plaats, waar meer dan 2.000 tweelingen op afkwamen. Om de dualiteit te accentueren gebruikten de fotografen twee kleurenfilters in de serie.