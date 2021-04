Mads Nissen wint World Press Photo 2021

Gisteren zijn de winnaars bekend gemaakt van de World Press Photo 2021. De hoofdwinnaar is de Deense fotograaf Mads Nissen met zijn foto 'The First Embrace'. In deze foto zien we de 85-jarige Rosa Luzia Lunardi omhelst worden door verzorgster Adriana Silva da Costa Souza.