Winnaars fotografieprijs Zilveren Camera

NRC-fotograaf Merlijn Doomernik heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie 'Personen in het nieuws (serie)' van de Zilveren Camera.



Zij deed dit met haar serie 'Meisjes van de Goede Herder' waarin ze bejaarde vrouwen portretteerde die als jonge meisjes dwangarbeid moesten verrichten in de kloosterorde Zusters van de Goede Herder. Het is de belangrijkste Nederlandse prijs voor fotojournalistiek.