Aanstaande vrijdag: Gratis webinar Frank Doorhof

Vanwege de lancering van de tweede editie van zijn boek Fotograferen in Elke Situatie geeft fashionfotograaf Frank Doorhof aanstaande vrijdag 29 oktober om 16:00 uur een live online workshop. In het webinar kun je ook live meekijken met een fotoshoot.



Dankzij verschillende camera standpunten kun je de lichtopstelling in de studio zien. Ook zie je gelijk de resultaten.



Frank laat je zien dat je op elke plek mooie foto's kan maken. Hij laat je zien welke apparatuur onmisbaar is en wat voor lenzen je nodig hebt.



Hij vertelt je hoe je de juiste expressie bij je model krijgt en geeft tips om je licht goed op te stellen. Dat en nog veel meer laat Frank je zien tijdens deze gratis live shoot.



In de chat staat Franks team klaar om je vragen en opmerkingen door te geven.



De bekende glamourfotograaf en KelbyOne-instructeur Frank Doorhof geeft bij Photofacts Academy een Nederlandstalige cursus over waar je allemaal op moet letten tijdens je fotoshoot.