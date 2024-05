Flitsfotografie tip: Regel het omgevingslicht met je sluitertijd

Amanda - f/5, 1/250s (links) 1/40s (rechts), 100 ISO @ 50mm

Je kunt er voor kiezen het omgevingslicht (en daarmee de achtergrond in je foto) donkerder te maken, correct te belichten of over te belichten. Overbelichten is meestal niet wat je wilt, maar onderbelichten van de omgeving is vaak een mooi effect. Niet alleen de achtergrond wordt dan donkerder, ook de schaduwen op je model zijn duidelijker aanwezig.Houd bij het bepalen van de gewenste sluitertijd rekening met de flitssynchronisatietijd van je camera (vaak 1/200s). Je moet die sluitertijd of een langzamere sluitertijd gebruiken. Je sluitertijd heeft geen invloed op het licht van je flitser.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.