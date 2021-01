Cursus: Controle over Contrast in Photoshop

In de nieuwste cursus op Photofacts Academy laat Photoshop Expert Johan Elzenga je zien hoe je maximale controle over je contrast kunt krijgen in Photoshop.



Controle over Contrast in Photoshop



Omdat de cursus net nieuw is betaal je nu slechts 19 euro om de complete cursus te kijken. Eind deze maand verhogen we de prijs naar 69 euro.



Uiteraard heb je met een lidmaatschap bij Photofacts Academy toegang tot al onze (meer dan 75) cursussen over fotografie, inspiratie, creativiteit en nabewerking. Dus daarmee kun je ook direct deze complete cursus bekijken.



Bestaande Photofacts Academy leden die de cursus al bekeken hebben zijn enthousiast.



Donald zegt bijvoorbeeld:

'Dank voor deze uitstekende cursus. Ik zal hier zeker vaak naar teruggrijpen om mijn eigen foto's beter te bewerken dan ik tot nu toe heb kunnen doen. Deze cursus is een aanrader voor hen die serieus werk willen maken van hun foto's.'



En JM geeft aan:

'Helder, de verschillende methode naast elkaar gezet en uitgelegd. Voor dit soort cursussen blijf je lid, om nog eens terug te kunnen kijken.'