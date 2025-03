Kies liever voor een groot contrast in je natuurfoto

Veel fotografen willen alles altijd binnen het dynamisch bereik hebben. Dat is begrijpelijk, want uitgebeten wit en dichtgelopen zwart is niet altijd wenselijk. Dat betekent niet dat het allemaal in de middentonen moet zitten. Kies het liefst voor een groot contrast.



Een groot contrast zorgt voor een groot verschil tussen de lichte delen en de donkere delen in een foto. Zoek dat op, want het maakt de foto spannender. Je kan dit bereiken met tegenlicht, of tijdens daglicht. Speel met licht en donker en gebruik het.