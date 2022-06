Cursus HDR fotografie

Bij HDR fotografie denk je wellicht aan die extreem bewerkte urbex foto's. Een par jaar geleden was dat helemaal in. Mara HDR is veel meer. Bij een goede HDR foto heb je als kijker niet door dat het een High Dynamic Range foto is.



Als fotograaf kun je HDR (High Dynamic Range) inzetten om mooie foto's te maken in uitdagende lichtomstandigheden met sterke contrastverschillen.



In de nieuwste cursus op Photofacts Academy neemt Nando je mee op pad om HDR foto's te maken en laat hij zien hoe je deze in de nabewerking optimaal bewerkt.