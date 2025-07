Maak je foto liever niet hyperrealistisch

We willen allemaal details zien in de foto die we maken. Het kan ook heel interessant zijn om die details te zien. Overdrijf echter niet. Maak het niet hyperrealistisch.



Soms zie ik ze voorbij komen. De foto's die hyperrealitisch zijn gemaakt. Elk detail is aangezet en overdreven in de foto weergegeven. Bovendien worden vaak schaduwen zo ver opgelicht dat er geen enkele diepte overblijft.