Eindeloos leren, eindeloos groeien: Ontdek het Levenslange Lidmaatschap van Photofacts Academy

Bij Photofacts Academy draait alles om continu leren en je fotografische vaardigheden aanscherpen. Van het verkennen van de basisprincipes van fotografie tot het verfijnen van geavanceerde technieken. We bieden een breed scala aan cursussen, gegeven door meer dan 40 fotografie-experts.



Elke maand komt er een compleet nieuwe cursus bij en wekelijks wordt een korte tipvideo uitgebracht.



Bovendien, het gaat niet alleen om fotografie. We weten dat het bewerken van je foto's de andere helft van het verhaal is. Daarom hebben we cursussen over software zoals Lightroom Classic, Photoshop, Luminar en meer. Onze cursussen zijn ontworpen voor zowel beginnende als gevorderde fotografen.



Met een jaarlijks lidmaatschap krijgen leden onbeperkt toegang tot onze 100+ cursussen. Maar nu bieden we ook iets speciaals aan: een levenslang lidmaatschap.



» Nu levenslang lid worden (inclusief 1 jaar VIP)



Het levenslange lidmaatschap van Photofacts Academy is een waardevolle investering in je fotografiecarrière of hobby. Voor een eenmalige betaling van 699 euro krijg je onbeperkt toegang tot al onze bestaande cursussen én alle toekomstige cursussen. Maar dat is nog niet alles.