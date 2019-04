Kennismaking met Luminar en Masterclass Studiofotografie

Op Photofacts Academy brengen we maandelijks een nieuwe cursus uit over fotografie of nabewerking. In februari was dat de cursus Kennismaking met Luminar door Piet Van den Eynde en in maart verscheen de Masterclass Studiofotografie met Pascal Vandecasteele.





Kennismaking met Luminar

Luminar is een plug-in Ún mogelijk alternatief voor Lightroom. In de nieuwste cursus op Photofacts Academy duikt Piet in Luminar en laat je kennismaken met deze software voor het bewerken van je foto's.Luminar heeft interessante mogelijkheden, bijvoorbeeld het gebruik van lagen. Het interessantste punt om naar Luminar te kijken is wellicht wel de prijs. Luminar kun je kopen met een eenmalige investering van 69 euro. Je hoeft dus niet -zoals bij Lightroom- per maand te betalen. Iets wat veel fotografen prettig zullen vinden.