Aan alles komt een eind. Maar we hebben de foto's nog

In 2023 was de eerste masterclass fotografie in de Tarn. Een week lang fotograferen in de oudste wijnstreek van Frankrijk met de typische bastidedorpen die in het landschap verspreidt liggen. Helaas is in mei 2025 de laatste editie. Gelukkig hebben we de foto's nog. Heel veel.



De masterclass fotografie in de Tarn is een gevolg op de succesvolle masterclass landschapsfotografie in de Auvergne. Die hebben we vanaf 2016 tot 2020 twee keer per jaar gehouden. We hadden hierbij een samenwerking met Rob en Corine, een Nederlands stel.



Die samenwerking kwam helaas tot een eind door de verkoop van de kasteelboerderij waar de Chambres-d'hôtes. Maar in 2022 hebben we samen een nieuwe masterclass opgezet. Nu in de Tarn, met een verblijf in een oude wijnboerderij die omgebouwd is.