Veel gestelde vragen over het VIP lidmaatschap

Vorige week lanceerde we het Photofacts Academy VIP lidmaatschap (in beta). Inmiddels is de groep al voor meer dan de helft gevuld met gloednieuwe VIP leden. We kregen uiteraard ook wat vragen over het programma. In dit artikel de antwoorden.





Kan ik ook aansluiten als ik een voorkeur heb voor andere fotografievormen?

Komt er nog een volgend VIP programma?

Wanneer start het programma?

Zijn er live bijeenkomsten?

Kan ik per maand betalen?

Hoe kan ik me inschrijven?

Wat als ik nog geen Photofacts Academy lidmaatschap heb?

Heb je nog andere vragen?

Met het Photofacts Academy VIP programma richten we ons nu op twee onderwerpen: landschapsfotografie en portretfotografie.Het VIP programma is dus vooral voor jou geschikt als één van deze onderwerpen (of beide) je aanspreken. Hier ligt de focus gedurende het jaar.Natuurlijk willen we je ook graag helpen met de vragen die je hebt over andere onderwerpen. We weten van flink wat onderwerpen ook het nodige af, maar landschap is de specialisatie van Nando en portret die van Elja.Dus als landschap en/of portret helemaal niet jouw onderwerpen zijn, dan is het VIP lidmaatschap niet echt interessant voor je helaas.Het VIP programma is bewust nog in beta. We gaan eerst kijken hoe het loopt voordat we een beslissing nemen. Het is in elk geval wel duidelijk dat er interesse is voor dit VIP lidmaatschap.Voor nu is het plan om eerst deze beta af te wachten en met deze eerste groep te starten. Als deelnemer aan het beta programma stap je nu in elk geval extra voordelig in.We trappen het VIP programma af met een live online sessie op woensdag 22 juli. Daarvoor ontvang je van ons wel alvast een vragenlijst, zodat we je een beetje kunnen leren kennen.Ook als je jezelf daarvoor hebt ingeschreven start jouw VIP jaar pas die 22ste.In de basis is het VIP programma volledig online, maar we vinden het ook leuk om samen met jullie aan de slag te gaan. Het plan is dus om een aantal praktijksessie in te plannen gedurende het VIP jaar.Met behulp van Nando ga je dan bijvoorbeeld op pad om mooie landschappen vast te leggen of samen met Elja en een model ga je fotograferen in een studio of op een leuke locatie.Deelname is uiteraard niet vereist en de groepen zullen bij live-shoots beperkt zijn zodat er voor iedereen voldoende mogelijkheid is mooie foto's te maken.Initieel kon dit niet, maar deze vraag kwam al snel een paar keer voorbij, dus hebben we de mogelijkheid om per maand te betalen ook toegevoegd.De optie om per maand te betalen vind je op de betaalpagina. Je betaalt een beetje extra om de incassokosten af te vangen. Direct voor een jaar betalen is dus ietsjes voordeliger.Er kunnen maximaal 50 deelnemers mee doen met deze beta. De eerste 30 plaatsen zijn al gevuld, maar er is dus nog ruimte voor extra deelnemers.Mocht het iets voor jou zijn, wacht dan dus niet te lang meer met inschrijven.Het VIP programma is alleen voor Photofacts Academy leden. Het is dus iets extra's bovenop je bestaande lidmaatschap.Als je nog geen lid bent, kun je uiteraard heel eenvoudig eerst nog een lidmaatschap afsluiten. We hebben zelfs een speciale aanbieding gemaakt voor mensen die nog geen lid zijn.Laat het weten in de reacties hieronder of neem even contact op per telefoon of via e-mail.