Laatste dag: Landschapsweek actie (korting + gratis boek)

Behalve cursussen over landschapsfotografie, vind je er ook portretfotografie, sportfotografie, natuurfotografie, bruidsfotografie, enzovoorts.



Ook de nabewerking van je foto's komt volop aan bod. Photoshop en Lightroom krijgen de meeste aandacht, maar er zijn ook cursussen over bijvoorbeeld Capture One, Photoshop Elements en Luminar.



Net zoals bij Netflix kijk je waarschijnlijk niet alles (dat mag natuurlijk wel), maar kies je de cursussen uit die jou het meest aanspreken.



Kom je er ondanks de video niet uit? Dan kun je gewoon een vraag stellen aan de expert die de cursus gegeven heeft.



Ľ Nu lid worden (40 euro korting + gratis boek)



Ontdek meer over landschapsfotografie!

Momenteel is het Landschapsweek bij Photofacts Academy; de hele week schrijven we over landschapfotografie ťn we hebben een leuke actie.Word nu lid bij Photofacts Academy en je ontvangt gratis het boek De Landschapsbijbel gratis (ter waarde van 25 euro). Bovendien betaal je nu tijdelijk niet 159 euro, maar slechts 119 euro voor je lidmaatschap.In totaal dus maar liefst 65 euro voordeel!Met een Photofacts Academy lidmaatschap krijg je toegang tot meer dan 85 verschillende fotografiecursussen, waaronder meerdere cursussen over landschapsfotografie. Direct lid worden (korting + gratis landschapsfotografieboek)