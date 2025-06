Maak je foto toegankelijk

Hetzelfde bos maar met het pad dat uitnodigt om voorbij de bocht te kijken. Het bos wordt toegankelijker, en de foto is bovendien spannender. Wacht zou er achter de bocht te zien zijn?

Cursus Compositie in landschapsfotografie

Het pad kan een rechte lijn het bos in zijn, maar dat zal al snel vervelen. Het zal de nieuwsgierigheid niet echt aanwakkeren omdat je ziet waar het pad naar toe gaat. Er is geen verrassing, geen spanning. Kies liever voor een curve.Een bocht in het pad laat de kijker afvragen wat er achter de bocht te zien is. Misschien staat er een dier, of opent zich een weids uitzicht. De fantasie kan alle richtingen op gaan.Gebruik deze techniek niet alleen in het bos, of bij landschapsfotografie. Dit kan je overal gebruiken. Geef de kijker iets om naar te kijken, leidt de blik ergens naar toe, en breng spanning door juist iets niet te laten zien.Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.