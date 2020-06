Luminar 4 nu in de zomeractie voor 59 euro

Luminar 4 is een fotobewerkingsprogramma dat steeds populairder wordt onder fotografen. In tegenstelling tot de producten van Adobe betaal je namelijk gewoon eenmalig in plaats van per maand. Skylum heeft Luminar momenteel in de zomeraanbieding, daardoor betaal je slechts 59 euro.



Tenminste, eigenlijk is de actie 69 euro (20 euro korting), maar we hebben nog een couponcode van Skylum gekregen waardoor het programma nog een tientje goedkoper is.



Gebruik daarom bij het afrekenen de code: Photofacts



Luminar 4 kopen (30 euro voordeel)



Je krijgt trouwens nu ook gratis de 'Geweldige Planeten'-set erbij (ter waarde van 49 euro). Dit zijn afbeeldingen van 21 planeten die je in je foto's kunt opnemen. Dat kan een bijzonder effect geven, maar ik zou zeggen: gebruik ze niet te vaak.