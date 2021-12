Wees de prijsstijging voor: 1 jaar online fotografie cursussen voor 149 euro + gratis boek

Vanwaar de verhoging?

Het afgelopen jaar hebben we ontzettend veel nieuwe cursussen toegevoegd aan Photofacts Academy. Het is inmiddels een jaar geleden dat we ons tarief verhoogd hebben en elke maand hebben we een compleet nieuwe cursus uitgebracht Met je Photofacts Academy lidmaatschap krijg je voor één bedrag (nu nog 149 euro) direct toegang tot. Je kunt voor dit geld dus niet slechts één cursus bekijken, maar meer dan 85 verschillende cursussen.De komende maanden willen we weer veel interessante cursussen uitbrengen. Zo komt er een nieuwe cursus die je alles over lightpainting uitlegt. Ook ontdek je in een nieuwe cursus hoe je tilt-shift objectieven kunt gebruiken om bijzondere foto's te maken.De cursussen op Photofacts Academy worden gegeven door verschillende docenten. We werken telkens met een expert voor het specifieke gebied waar de cursus over gaat.