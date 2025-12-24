Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel én de Lightroombijbel - 120 euro voordeel! Word nu lid!
Elja Trum

Winnaars Photofacts Academy 12 jaar winactie

woensdag 24 december 2025, 14:41

In november kon je meedoen aan onze grote winactie. Daarbij maakte je kans op maar liefst 170 prijzen met een totale waarde van meer dan 19.000 euro. Inmiddels zijn de winnaars bekend. In dit artikel een overzicht.

Sylvia met haar Eizo


En de winnaars zijn...

LidNaamPrijsMet dank aan
94132SilviaEizo Coloredge CG2700sEizo
93898DanielMacbook Air 15 inch M4Photofacts
94648MichielWacom MovinkWacom
27797SaskiaElinchrom LED 100 Creators KitFotoflits
47676PeterFujifilm X-HalfFujifilm Nederland
2090RienSirui L-324F Statief en kopCameranu
86589MiekeGlareOne Vega 400 flitssetCameranu
110487MarcWacom Intuos Pro MWacom
81686JanDJI Mini 3Photofacts


Daniel met zijn Macbook Air


LidNaamPrijsMet dank aan
102111IlseStudiosessie met 8 foto'sMichiel Heijmans
112417GeriWandrd Prvke fototasDisnet
1972MarianneDibond afdruk Lustre (60 x 90)Profotonet
94857WimDibond afdruk Glossy (60 x 90)Profotonet
55921JanssensCanon Selphy CP1500 fotoprinterCanon
95506PieterCanon Pixma TS7650iCanon
36776NicoPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
100653SandraPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
70380GilbertPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
14973RiekePFA jaarlidmaatschapPhotofacts
24978ChristelPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
963IvanPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
69911AdaPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
67786IngridPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
15498ElsPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
25358RobertPFA jaarlidmaatschapPhotofacts


Michiel met zijn Wacom Movink


LidNaamPrijsMet dank aan
68984YvanPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
19308LucPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
100641KarlaPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
27617RoelPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
38RonaldPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
52252LeoPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
17966KoenPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
52031HansPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
69664SaraPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
13323PieterPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
68098ArnoPFA jaarlidmaatschapPhotofacts
1107SannePFA jaarlidmaatschapPhotofacts


Peter met zijn Fujifilm X-Half


LidNaamPrijsMet dank aan
64802WilWorkshop Portretfotografie in de StudioPhotofacts
1837GijsWorkshop Portretfotografie in de StudioPhotofacts
46JessicaWorkshop Portretfotografie in de StudioPhotofacts
5160ArnoudWorkshop Portretfotografie in de StudioPhotofacts
4076PlonyWorkshop Portretfotografie in de StudioPhotofacts
85585WillWorkshop Portretfotografie in de StudioPhotofacts
81868PhilippeWorkshop Landschap en CompositiePhotofacts
39724MichelWorkshop Landschap en CompositiePhotofacts
1514DirkWorkshop Landschap en CompositiePhotofacts
689EdgardWorkshop Landschap en CompositiePhotofacts


Rien met zijn Sirui statief


LidNaamPrijsMet dank aan
31901RickWorkshop Landschap en CompositiePhotofacts
3998JosWorkshop Frank DoorhofFrank Doorhof
94649RudiXpozer Epix 8-packXpozer
38219SiemenJaarabonnement op Focus MagazineFocus Magazine
83866TineBoek: Vlinders en Libellen Fotograferen, Mark OvermarsVanDuuren Media
76465DannyBoek: Compositie die Knalt, Scott KelbyVanDuuren Media
364IneBoek: Handboek Fotografie, Pieter DhaezeVanDuuren Media
32255LucBoek: The ObserverMichiel Heijmans


Mieke met haar GlareOne flitsset


LidNaamPrijsMet dank aan
64753FerryDe PortretbijbelPhotofacts
104911MiaDe PortretbijbelPhotofacts
84219HelmaDe PortretbijbelPhotofacts
11653FransDe PortretbijbelPhotofacts
67077JanDe PortretbijbelPhotofacts
76681FreekDe PortretbijbelPhotofacts
39140HenkDe PortretbijbelPhotofacts
17413AdriaanDe PortretbijbelPhotofacts
111347YoeriDe PortretbijbelPhotofacts
77500HennieDe PortretbijbelPhotofacts
47751MarianDe FotografiebijbelPhotofacts
9770LeoDe FotografiebijbelPhotofacts
65296JacquelineDe FotografiebijbelPhotofacts
45994GuyDe FotografiebijbelPhotofacts
97142PeterDe FotografiebijbelPhotofacts
110609VeroniqueDe FotografiebijbelPhotofacts
49898CoDe FotografiebijbelPhotofacts
108878EsterDe FotografiebijbelPhotofacts
45445RobbertDe FotografiebijbelPhotofacts
108608SelmaDe FotografiebijbelPhotofacts
79421FrederikDe SportfotobijbelPhotofacts
112360GunterDe SportfotobijbelPhotofacts
891RudiDe SportfotobijbelPhotofacts
11361LiesbetDe SportfotobijbelPhotofacts
43268PeterDe SportfotobijbelPhotofacts
97334HermanDe SportfotobijbelPhotofacts
94578AnnekeDe SportfotobijbelPhotofacts
111323LloydeDe SportfotobijbelPhotofacts
73018HansDe SportfotobijbelPhotofacts
86283JoseDe SportfotobijbelPhotofacts


Marc met zijn Wacom Intuos Pro


LidNaamPrijsMet dank aan
59625MarcelDe FlitsbijbelPhotofacts
110190LindaDe FlitsbijbelPhotofacts
55208DirkDe FlitsbijbelPhotofacts
95539FrederiekDe FlitsbijbelPhotofacts
5706BenDe FlitsbijbelPhotofacts
95977PeterDe FlitsbijbelPhotofacts
17106PierreDe FlitsbijbelPhotofacts
66887WimDe FlitsbijbelPhotofacts
22445RuthDe FlitsbijbelPhotofacts
14128PeterDe FlitsbijbelPhotofacts
110090MartijnDe StraatfotobijbelPhotofacts
44612AndreDe StraatfotobijbelPhotofacts
88063DirkDe StraatfotobijbelPhotofacts
41007MarianneDe StraatfotobijbelPhotofacts
82504DickDe StraatfotobijbelPhotofacts
2774PeterDe StraatfotobijbelPhotofacts
37844KlaasDe StraatfotobijbelPhotofacts
66337W.De StraatfotobijbelPhotofacts
64233JacquesDe StraatfotobijbelPhotofacts
1789LutDe StraatfotobijbelPhotofacts
35736RWDe NachtfotobijbelPhotofacts
409JacobDe NachtfotobijbelPhotofacts
110530KarinDe NachtfotobijbelPhotofacts
98180HansDe NachtfotobijbelPhotofacts
111200RenateDe NachtfotobijbelPhotofacts
104886DominiqueDe NachtfotobijbelPhotofacts
86324PaulDe NachtfotobijbelPhotofacts
38206PimDe NachtfotobijbelPhotofacts
87669KristieDe NachtfotobijbelPhotofacts
96024AnoekDe NachtfotobijbelPhotofacts
102994RianDe LandschapsbijbelPhotofacts
454RonaldDe LandschapsbijbelPhotofacts
8866RaymondDe LandschapsbijbelPhotofacts
2137IngeDe LandschapsbijbelPhotofacts
111091WilfriedDe LandschapsbijbelPhotofacts
97189MaartenDe LandschapsbijbelPhotofacts
94716RinaDe LandschapsbijbelPhotofacts
384KaatDe LandschapsbijbelPhotofacts
95409PietDe LandschapsbijbelPhotofacts
41499JanDe LandschapsbijbelPhotofacts


Jan met zijn DJI Mini 3 drone


LidNaamPrijsMet dank aan
88623MarijkeDe Zwart-witbijbelPhotofacts
168JaakDe Zwart-witbijbelPhotofacts
4808TheoDe Zwart-witbijbelPhotofacts
108343binspiritedDe Zwart-witbijbelPhotofacts
94192DanielleDe Zwart-witbijbelPhotofacts
67112HenriDe Zwart-witbijbelPhotofacts
28023JacquesDe Zwart-witbijbelPhotofacts
15092BennyDe Zwart-witbijbelPhotofacts
109938JWJDe Zwart-witbijbelPhotofacts
107729PhilipDe Zwart-witbijbelPhotofacts
485RuudDe LightroombijbelPhotofacts
104419GerritDe LightroombijbelPhotofacts
10013EllaDe LightroombijbelPhotofacts
93895JanDe LightroombijbelPhotofacts
1344WilDe LightroombijbelPhotofacts
43321DirkDe LightroombijbelPhotofacts
98600BasDe LightroombijbelPhotofacts
94617FrankDe LightroombijbelPhotofacts
50413JoosDe LightroombijbelPhotofacts
45302SandyDe LightroombijbelPhotofacts
98071YvesDe CompositiebijbelPhotofacts
54444JozefDe CompositiebijbelPhotofacts
62799JjDe CompositiebijbelPhotofacts
2104RoelDe CompositiebijbelPhotofacts
45885Marie-AngeDe CompositiebijbelPhotofacts
63330WimDe CompositiebijbelPhotofacts
4429LDe CompositiebijbelPhotofacts
66006SandraDe CompositiebijbelPhotofacts
104762IrmaDe CompositiebijbelPhotofacts
86335EllyDe CompositiebijbelPhotofacts
65016E.HDe CompositiebijbelPhotofacts


Geri met haar Wandrd Prvke fototas


LidNaamPrijsMet dank aan
93766PascalDe NatuurfotobijbelPhotofacts
9293GuyDe NatuurfotobijbelPhotofacts
94791AlyDe NatuurfotobijbelPhotofacts
9333HenkDe NatuurfotobijbelPhotofacts
90436JanDe NatuurfotobijbelPhotofacts
109276XanderDe NatuurfotobijbelPhotofacts
23213DaphneDe NatuurfotobijbelPhotofacts
69331BoudewijnDe NatuurfotobijbelPhotofacts
43328JeroenDe NatuurfotobijbelPhotofacts
89098PietComplexiteit van het FotograferenPhotofacts
86283JoseGrip op CreativiteitPhotofacts
28933ChrisOntdek Photoshop Elements 2024Photofacts
109129RobFotograferen in elke Situatie, DoorhofPhotofacts
73555ToineHet Photoshop Lagen BoekPhotofacts
111266PeterPerfect BelichtenPhotofacts

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

