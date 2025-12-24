Winnaars Photofacts Academy 12 jaar winactie

Meer: Acties
Winnaars Photofacts Academy 12 jaar winactiewoensdag 24 december 2025, 14:41 door Elja Trum | 36x gelezen | 0 reacties
In november kon je meedoen aan onze grote winactie. Daarbij maakte je kans op maar liefst 170 prijzen met een totale waarde van meer dan 19.000 euro. Inmiddels zijn de winnaars bekend. In dit artikel een overzicht.
En de winnaars zijn...
|Lid
|Naam
|Prijs
|Met dank aan
|94132
|Silvia
|Eizo Coloredge CG2700s
|Eizo
|93898
|Daniel
|Macbook Air 15 inch M4
|Photofacts
|94648
|Michiel
|Wacom Movink
|Wacom
|27797
|Saskia
|Elinchrom LED 100 Creators Kit
|Fotoflits
|47676
|Peter
|Fujifilm X-Half
|Fujifilm Nederland
|2090
|Rien
|Sirui L-324F Statief en kop
|Cameranu
|86589
|Mieke
|GlareOne Vega 400 flitsset
|Cameranu
|110487
|Marc
|Wacom Intuos Pro M
|Wacom
|81686
|Jan
|DJI Mini 3
|Photofacts
|102111
|Ilse
|Studiosessie met 8 foto's
|Michiel Heijmans
|112417
|Geri
|Wandrd Prvke fototas
|Disnet
|1972
|Marianne
|Dibond afdruk Lustre (60 x 90)
|Profotonet
|94857
|Wim
|Dibond afdruk Glossy (60 x 90)
|Profotonet
|55921
|Janssens
|Canon Selphy CP1500 fotoprinter
|Canon
|95506
|Pieter
|Canon Pixma TS7650i
|Canon
|36776
|Nico
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|100653
|Sandra
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|70380
|Gilbert
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|14973
|Rieke
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|24978
|Christel
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|963
|Ivan
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|69911
|Ada
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|67786
|Ingrid
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|15498
|Els
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|25358
|Robert
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|68984
|Yvan
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|19308
|Luc
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|100641
|Karla
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|27617
|Roel
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|38
|Ronald
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|52252
|Leo
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|17966
|Koen
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|52031
|Hans
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|69664
|Sara
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|13323
|Pieter
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|68098
|Arno
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|1107
|Sanne
|PFA jaarlidmaatschap
|Photofacts
|64802
|Wil
|Workshop Portretfotografie in de Studio
|Photofacts
|1837
|Gijs
|Workshop Portretfotografie in de Studio
|Photofacts
|46
|Jessica
|Workshop Portretfotografie in de Studio
|Photofacts
|5160
|Arnoud
|Workshop Portretfotografie in de Studio
|Photofacts
|4076
|Plony
|Workshop Portretfotografie in de Studio
|Photofacts
|85585
|Will
|Workshop Portretfotografie in de Studio
|Photofacts
|81868
|Philippe
|Workshop Landschap en Compositie
|Photofacts
|39724
|Michel
|Workshop Landschap en Compositie
|Photofacts
|1514
|Dirk
|Workshop Landschap en Compositie
|Photofacts
|689
|Edgard
|Workshop Landschap en Compositie
|Photofacts
|31901
|Rick
|Workshop Landschap en Compositie
|Photofacts
|3998
|Jos
|Workshop Frank Doorhof
|Frank Doorhof
|94649
|Rudi
|Xpozer Epix 8-pack
|Xpozer
|38219
|Siemen
|Jaarabonnement op Focus Magazine
|Focus Magazine
|83866
|Tine
|Boek: Vlinders en Libellen Fotograferen, Mark Overmars
|VanDuuren Media
|76465
|Danny
|Boek: Compositie die Knalt, Scott Kelby
|VanDuuren Media
|364
|Ine
|Boek: Handboek Fotografie, Pieter Dhaeze
|VanDuuren Media
|32255
|Luc
|Boek: The Observer
|Michiel Heijmans
|64753
|Ferry
|De Portretbijbel
|Photofacts
|104911
|Mia
|De Portretbijbel
|Photofacts
|84219
|Helma
|De Portretbijbel
|Photofacts
|11653
|Frans
|De Portretbijbel
|Photofacts
|67077
|Jan
|De Portretbijbel
|Photofacts
|76681
|Freek
|De Portretbijbel
|Photofacts
|39140
|Henk
|De Portretbijbel
|Photofacts
|17413
|Adriaan
|De Portretbijbel
|Photofacts
|111347
|Yoeri
|De Portretbijbel
|Photofacts
|77500
|Hennie
|De Portretbijbel
|Photofacts
|47751
|Marian
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|9770
|Leo
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|65296
|Jacqueline
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|45994
|Guy
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|97142
|Peter
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|110609
|Veronique
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|49898
|Co
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|108878
|Ester
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|45445
|Robbert
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|108608
|Selma
|De Fotografiebijbel
|Photofacts
|79421
|Frederik
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|112360
|Gunter
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|891
|Rudi
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|11361
|Liesbet
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|43268
|Peter
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|97334
|Herman
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|94578
|Anneke
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|111323
|Lloyde
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|73018
|Hans
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|86283
|Jose
|De Sportfotobijbel
|Photofacts
|59625
|Marcel
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|110190
|Linda
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|55208
|Dirk
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|95539
|Frederiek
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|5706
|Ben
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|95977
|Peter
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|17106
|Pierre
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|66887
|Wim
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|22445
|Ruth
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|14128
|Peter
|De Flitsbijbel
|Photofacts
|110090
|Martijn
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|44612
|Andre
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|88063
|Dirk
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|41007
|Marianne
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|82504
|Dick
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|2774
|Peter
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|37844
|Klaas
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|66337
|W.
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|64233
|Jacques
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|1789
|Lut
|De Straatfotobijbel
|Photofacts
|35736
|RW
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|409
|Jacob
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|110530
|Karin
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|98180
|Hans
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|111200
|Renate
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|104886
|Dominique
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|86324
|Paul
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|38206
|Pim
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|87669
|Kristie
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|96024
|Anoek
|De Nachtfotobijbel
|Photofacts
|102994
|Rian
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|454
|Ronald
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|8866
|Raymond
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|2137
|Inge
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|111091
|Wilfried
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|97189
|Maarten
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|94716
|Rina
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|384
|Kaat
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|95409
|Piet
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|41499
|Jan
|De Landschapsbijbel
|Photofacts
|88623
|Marijke
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|168
|Jaak
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|4808
|Theo
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|108343
|binspirited
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|94192
|Danielle
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|67112
|Henri
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|28023
|Jacques
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|15092
|Benny
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|109938
|JWJ
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|107729
|Philip
|De Zwart-witbijbel
|Photofacts
|485
|Ruud
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|104419
|Gerrit
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|10013
|Ella
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|93895
|Jan
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|1344
|Wil
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|43321
|Dirk
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|98600
|Bas
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|94617
|Frank
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|50413
|Joos
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|45302
|Sandy
|De Lightroombijbel
|Photofacts
|98071
|Yves
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|54444
|Jozef
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|62799
|Jj
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|2104
|Roel
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|45885
|Marie-Ange
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|63330
|Wim
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|4429
|L
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|66006
|Sandra
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|104762
|Irma
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|86335
|Elly
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|65016
|E.H
|De Compositiebijbel
|Photofacts
|93766
|Pascal
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|9293
|Guy
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|94791
|Aly
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|9333
|Henk
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|90436
|Jan
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|109276
|Xander
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|23213
|Daphne
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|69331
|Boudewijn
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|43328
|Jeroen
|De Natuurfotobijbel
|Photofacts
|89098
|Piet
|Complexiteit van het Fotograferen
|Photofacts
|86283
|Jose
|Grip op Creativiteit
|Photofacts
|28933
|Chris
|Ontdek Photoshop Elements 2024
|Photofacts
|109129
|Rob
|Fotograferen in elke Situatie, Doorhof
|Photofacts
|73555
|Toine
|Het Photoshop Lagen Boek
|Photofacts
|111266
|Peter
|Perfect Belichten
|Photofacts
Alle winnaars ontzettend gefeliciteerd!
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 18 februari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 2 plaatsen
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
