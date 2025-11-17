12 redenen om lid te worden van Photofacts Academy

Je kunt veel halen uit online fotografie cursussen, zoals bij onze eigen Photofacts Academy. In dit artikel 12 redenen om vandaag nog lid te worden van Photofacts Academy.



1. Direct toegang tot meer dan 125 cursussen

Meestal betaal je fotografiecursussen los. Je koopt één cursus en krijgt alleen daar toegang toe. Bij Photofacts Academy werkt dit anders.Je betaalt per jaar voor je lidmaatschap, maar je krijgt toegang tot alle cursussen die we aanbieden. Het zijn er inmiddels meer dan 125. Vergelijk het met Netflix of een bibliotheek.Elke maand komt er bovendien een compleet nieuwe cursus bij. Met Photofacts Academy kun jij, achterover leunend in een comfortabele stoel, letterlijk bekijken hoe je betere foto's kunt maken.En als het de eerste keer niet helemaal duidelijk is, dan bekijk je die specifieke video gewoon nog een keer. Alle cursussen zijn opgedeeld in korte video's, zodat je ook niet per se de hele cursus compleet opnieuw hoeft te kijken. Je klikt gewoon het onderwerp aan dat jij nog eens wilt bekijken.