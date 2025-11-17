12 redenen om lid te worden van Photofacts Academy

Meer: Workshop en opleiding
12 redenen om lid te worden van Photofacts Academymaandag 17 november 2025, 15:30 door Elja Trum | 42x gelezen | 0 reacties
Je kunt veel halen uit online fotografie cursussen, zoals bij onze eigen Photofacts Academy. In dit artikel 12 redenen om vandaag nog lid te worden van Photofacts Academy.
1. Direct toegang tot meer dan 125 cursussen
Meestal betaal je fotografiecursussen los. Je koopt één cursus en krijgt alleen daar toegang toe. Bij Photofacts Academy werkt dit anders.
Je betaalt per jaar voor je lidmaatschap, maar je krijgt toegang tot alle cursussen die we aanbieden. Het zijn er inmiddels meer dan 125. Vergelijk het met Netflix of een bibliotheek.
Elke maand komt er bovendien een compleet nieuwe cursus bij. Met Photofacts Academy kun jij, achterover leunend in een comfortabele stoel, letterlijk bekijken hoe je betere foto's kunt maken.
En als het de eerste keer niet helemaal duidelijk is, dan bekijk je die specifieke video gewoon nog een keer. Alle cursussen zijn opgedeeld in korte video's, zodat je ook niet per se de hele cursus compleet opnieuw hoeft te kijken. Je klikt gewoon het onderwerp aan dat jij nog eens wilt bekijken.
2. Ontdekken hoe je foto's goed bewerkt
Het uitgangspunt is natuurlijk altijd een zo goed mogelijke foto op het moment dat je hem maakt. Maar hoe goed je foto ook is, hij wordt altijd nog beter met een goede nabewerking.
Ik spreek best vaak met fotografen die hun foto's niet bewerken. Ze hebben er vaak een soort afkeer van. Da's zonde, want je kunt een mooie foto altijd nog mooier maken. Al is het maar met de basis; wat extra contrast, oplichten van donkere delen of die vervelende pukkel weghalen.
We hebben tientallen cursussen die gaan over Photoshop en Lightroom, maar we zijn ook steeds meer cursussen voor alternatieve pakketten aan het toevoegen. Zo hebben we ook al cursussen over Luminar, Affinity Photo en Capture One.
Daarnaast blijven we onze bestaande cursussen steeds uitbreiden met extra cursussen die meer de diepte in gaan. Een maand geleden verscheen er bijvoorbeeld een cursus die specifiek ingaat op het gebruik van curven in fotobewerkingprogramma's.
3. Inspiratie opdoen voor bijzondere foto's
Om leuke foto's te maken moet je natuurlijk inspiratie opdoen. Het werkt heel goed als je andere fotografen bezig ziet tijdens hun werk. In de cursussen van Photofacts Academy gaat het niet alleen over de theorie, je kijkt ook mee tijdens shoots en ervaart zo ook de praktijk.
Kijk hieronder bijvoorbeeld de promo van de cursus Creative Light Art. In deze cursus ontdek je hoe je flitslicht kunt combineren met lightpainting technieken om creatieve foto's te maken.
4. Je creativiteit meer aanspreken
Techniek is niet het belangrijkste in je fotografie. Een technisch perfect plaatje is mooi, maar je creativiteit zorgt ervoor dat je foto's kunt maken die echt bijzonder zijn.
Onze cursussen gaan niet alleen over de techniek. We hebben cursussen die je specifiek helpen met je creativiteit, zoals Creatieve Technieken, Van Beeld naar Kunst, Creative Roadmap en Van Onderwerp naar Verhaal.
5. Afleiding tijdens de wintermaanden
De winterperiode is over het algemeen een tijd dat fotografen iets minder fotograferen dan in de andere seizoenen. Het is vaak fris of nat buiten, dus dat lokt niet echt.
De winter is dus de perfecte tijd om eerder gemaakte foto's eens rustig na te bewerken of om inspiratie op te doen voor nieuwe shoots die je het komende jaar kunt plannen.
Comfortabel vanaf de bank op je iPad of achter je computer op een warme zolderkamer.
Of ontdek hoe je een de slag kunt met macro of studiofotografie terwijl je gewoon comfortabel vanuit je eigen warme huis werkt.
6. Je hoeft de deur niet uit - Volledig online
Bij ons volg je de cursussen volledig online. Je kunt ze dus altijd en overal kijken. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Zelfs vanaf je smartphone via onze iOS of Android app.
Elk moment is dus een goed moment om de Photofacts Academy cursussen lekker thuis vanaf de bank te bingewatchen. Kijk wanneer en waar het jouw uitkomt.
Net zoals je bij Netflix gewend bent onthoudt de site waar je gebleven was en kun je eenvoudig cursussen en video's verder kijken wanneer je later terug komt.
7. Ontdek geheimen van professionele fotografen
Meer dan 40 verschillende experts verzorgen de cursussen op Photofacts Academy. Dat is goed nieuws, want elke expert heeft zich gespecialiseerd in een specifiek onderdeel binnen de fotografie. Niemand kan immers een topper zijn in alle verschillende onderwerpen.
In zijn of haar cursussen ontdek je de geheimen die deze fotograaf gebruikt om de mooie beelden te maken die je overal voorbij ziet komen.
Als lid kun jij bovendien onder elke video je vraag stellen aan de betreffende expert.
8. Ontmoet andere fotografen
Je bent niet de enige fotograaf die de cursussen op Photofacts Academy volgt. Duizenden fotografen zijn ook bezig hun foto's te verbeteren.
Via het forum kun je in contact komen met alle andere leden. Zij zijn, net als jij, bezig om hun fotografie naar het volgende niveau te brengen.
Behalve vragen stellen kun je hier ook eenvoudig jouw foto's delen.
9. Voorkom dat je stilstaat in je fotografie
Stilstand is achteruitgang. Om niet stil te staan in je fotografie is het belangrijk om er mee bezig te blijven. Een cursus volgen geeft je nieuwe inspiratie om mee aan de slag te gaan.
Bij veel van onze cursussen vind je ook een opdracht die je zelf kunt uitvoeren. Zo ga je ook direct aan de slag met wat je ontdekt hebt. Jouw foto kun je onder de opdrachten delen met de andere leden van Photofacts Academy.
10. Korting op live workshops
Naast online cursussen hebben we tegenwoordig ook live workshops. Hierbij ga samen met een klein groepje op pad om onder begeleiding foto's te maken. Bijvoorbeeld portretfoto's samen met mij of landschapsfoto's samen met Nando.
In de praktijk aan de slag gaan gecombineerd met de online cursussen is de perfecte manier om te leren en direct ook al jouw vragen te stellen aan de experts.
Als lid krijg je korting op alle live workshops. Als je er een paar per jaar doet heb je jouw lidmaatschap met alleen de korting al weer terugverdient.
11. Maak nu kans op 19.000 euro aan prijzen
Er is nog een goede reden om nu lid te worden van Photofacts Academy. Je maakt nu met de winactie namelijk kans om maar liefst 19.000 euro aan prijzen. De winkans is momenteel 1 op 10. Daar kan geen loterij tegenop!
Sowieso heb je altijd prijs: je ontvangt namelijk altijd ons nieuwste boek: de Photoshopbijbel. Hierin vind je 101 tips voor feilloze fotobewerking. Het boekwerk om te ontdekken hoe je jouw foto's nog meer kracht geeft met de juiste fotobewerking.
Je maakt onder andere kans op een professionele 27 inch Eizo monitor, een WacomMovink Pen Display, een Apple MacBook Air, een Fujifilm X-Half camera, een Elinchrom LED Creative Kit (continue belichting), een Wacom Intuos Pro tekentablet of een DJI Mini 3 drone.
12. Betaal nu nog geen 1 euro per cursus
Er is nog een hele goede reden om nu lid te worden. Je krijgt -tot morgenavond- namelijk maar liefst 70 euro korting op het lidmaatschap. Je betaalt nu slechts 109 euro. Dat is nog geen euro per cursus.
Daarvoor kun je het hele jaar lang zo veel en zo vaak kijken als je wilt. Genoeg tijd om superveel leuke ideeën op te doen voor nieuwe shoots én de kennis om van je foto's meesterwerkjes te maken.
Mocht je dan volgend jaar willen verlengen, zoals de grote meerderheid van onze leden jaarlijks doet, dan betaal je ook weer deze hele gunstige prijs.
Het is momenteel zelfs de beste aanbieding van het jaar. Het moment om in te stappen dus.
Word vandaag nog lid!
Morgen is de laatste dag van onze winactie. Als je vandaag lid wordt krijg je niet alleen 70 euro korting, je ontvangt ook gratis ons boek De Photoshopbijbel (ter waarde van 30 euro) én je maakt kans op ruim 19.000 euro aan prijzen.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
-
