Ervaringen met Photofacts Academy

Bij het bekijken van cursussen vragen we je om te laten weten hoe de cursus bevalt. Inmiddels hebben al 5.732 leden een reactie achtergelaten en de gemiddelde waardering is een 9,3.





Feedback Company

Photofacts Academy 9 jaar - Winactie!

Dat is natuurlijk ook precies waar we het voor doen: cursussen maken waar jij als (hobby)fotograaf echt wat aan hebt. Zodat jouw foto's nog beter worden!Deze cursussen zijn onderdeel van de 100+ cursussen waar je toegang toe krijgt als je gebruik maakt van de Photofacts Academy Winactie . Dinsdag verloopt deze actie, dus wees er op tijd bij. Direct lid worden (75 euro voordeel + kans op prijzen)Enthousiaste leden vertellen niet alleen op onze site over hoe goed de cursussen bevallen. Ook bij de Feedback Company worden ervaringen achtergelaten.Evelien van Fotografille schreef vorige week nog een leuke review over Photofacts Academy die interessant kan zijn om te lezen.Ook hebben we op onze site een aantal reviews gepubliceerd van de verschillende cursussen die we aanbieden. Deze zijn geschreven door Photofacts bloggers.Wil jij ontdekken hoe je de mooiste foto's kunt maken? Bekijk dan onze online fotografie cursussen. Meer dan 100 cursussen over fotografie, nabewerking en creativiteit.We bestaan deze week 9 jaar. Dat vieren we met een gave winactie . Word nu lid van Photofacts Academy en ontvang 50 euro korting, mijn gloednieuwe boek de Flitsbijbel én maak kans op meer dan 10.000 euro aan prijzen!