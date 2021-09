Dokaboek 2.0 – Alle basiskennis over analoge fotografie in één boek

Analoge fotografie – een proces van twee eeuwen dat in het begin van de 21ste eeuw binnen een paar jaar helemaal verdween door de opkomst van de digitale camera. Maar de oude techniek is terug. Daarom was het hoog tijd voor een boek met alle basiskennis: het Dokaboek 2.0.



Nu analoge fotografie een tweede leven heeft gekregen onder liefhebbers en kunstenaars, is het moment ook daar voor een overzichtelijke samenvatting van de basistechniek van het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van (zwart-wit) negatieven.



Daarom werkte fotografiedocent Piet Pulles de afgelopen twee jaar fanatiek aan het Dokaboek 2.0.





Van bakker naar fotograaf

Want als er iemand is, die dit boek had moeten schrijven, is het Piet wel. Het had maar weinig gescheeld of hij was bakker geworden. Als telg uit een bakkersfamilie deed hij de opleiding tot bakker, maar besloot hij begin jaren zeventig toch om van zijn hobby zijn beroep te maken.Piet startte een studio en richtte zich op industriële klanten, waarmee hij een begrip werd in de omgeving van Waalwijk.