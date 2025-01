Tijdbesteding in fotografie is niet veel verandert

Wie vroeger geen tijd in een doka wilde besteden, bracht het fotorolletje naar de fotograaf. De foto's werden dan in een afdrukcentrale afgedrukt. Je kreeg de foto's dan kant en klaar terug, met een geautomatiseerde standaardafdruk.



Dit is vergelijkbaar met de omzetting naar JPEG in de camera. Deze foto komt tot stand met de bewerkingen die de fabrikant in de camera ingebouwd heeft. Het is door de bank genomen goed, maar nooit optimaal.



Je ziet dat er dus niet veel verschil is met vroeger. Er is echter wel één groot verschil dat niet vergeten mag worden. Vroeger had je een fotorolletje van maximaal 36 foto's. Tegenwoordig kom je na een middag fotograferen al snel terug met honderden foto's, of meer.



Natuurlijk moet iedereen zelf bepalen wat hij of zij wil. Die keuze moet je zelf maken. Besef alleen dat de tijdbesteding in fotografie in dit opzicht niet veel veranderd is.



