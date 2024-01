Belichting instellen voor video-opnames

Kies de framerate van je video naar je eigen voorkeur. Dit wordt vaak aangegeven als 50p, 25p, enzovoort. Het andere getal met de M erachtig is de opnamekwaliteit. Hoe hoger het getal, hoe meer geheugenruimte nodig is.

De 180 graden shutter

Misschien weet je dat sommige camera's ook 100 beelden per seconde kunnen opnemen, en soms zelfs 200. Dit is gericht op slow-motion, want dat wordt dan vervolgens weergegeven met 50 beelden per seconde, of zelfs 25 beelden per seconde.Hoewel 50 beelden per seconde prachtig lijkt, kan dit minder prettig kijken. Het wordt als te klinisch ervaren, hoewel dit natuurlijk ook een kwestie van smaak is.Voor een cineastisch beeld, dat een mooie vloeiende beweging laat zien, moet er juist bewegingsonscherpte zijn. Dat betekent dat het beter is voor dit soort beelden om de framerate van 25 beelden per seconde te kiezen.Om een vloeiende beweging in video te laten zien, is de sluitertijd uitermate belangrijk. Daarin maakt het niet uit of je 25, 50 of zelfs 100 beelden per seconde gebruikt. Je moet de sluitertijd afstemmen op de framerate.De gulden regel is: de sluitertijd moet 2x de framerate zijn. Dit is 1/50 sec voor 25 beelden per seconde, en 1/100 sec voor 50 beelden per seconde. Dit komt overeen met een 180 graden shutter.Deze 180 graden shutter is een term uit de analoge filmbeelden. De roterende ronde sluiter die daarin gebruikt werd was dan voor de helft geopend: 180 graden.