Orton-effect direct in de camera

Het Orton-effect geeft een dromerig effect aan je foto. Dit effect is eenvoudig te bereiken in Lightroom of Photoshop. Je kan dit ook direct in de camera doen. Hiervoor moet je wel meervoudige belichtingen kunnen instellen.



Michael Orton was de fotograaf die bekend werd met deze techniek. Vandaar de naam Orton-effect. Door een scherpe foto met een onscherpte foto van hetzelfde onderwerp te combineren, ontstaat er een al dan niet subtiele gloed in de foto.



Hij deed dit vroeger met diafilm, door de twee dia's in een enkel diaraampje te plaatsen. Het was geen onbekende techniek, maar Orton werd er bekend mee.